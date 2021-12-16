عائلة بريطانية تكتشف ثعبانا ساما داخل شجرة الكريسماس فى منزلهم

وكان الزوجان روب ومارسيلا وايلد ينظران للشجرة في منزلهما الذى يقع بالقرب من كيب تاون بجنوب إفريقيا مع أطفالهما وهما إدوارد، البالغ من العمر 11 عامًا، وصحارا، البالغة من العمر سبع سنوات، عندما رأوا الثعبان السام يطل من الشجرة، وفقا لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية.

والثعبان الذى اكتشفته العائلة داخل شجرة عيد الميلاد، يعتبر أحد أكثر الأفاعى السامة في جنوب إفريقيا، قبل كل من أنواع الثعابين الأخرى مثل المامبا والكوبرا، ويمكن أن تكون لدغة واحدة منه قاتلة بدون الترياق.

وشاهدت الأسرة الثعبان ذى الأنياب وهو يتحرك حول أغصان الشجرة ثم استقر بين الأضواء وزينة الكريسماس، وقال روب، البالغ من العمر 55 عامًا، من بورهاموود ، :”لقد قمنا للتو بتزيين الشجرة وكان الأطفال يضعون الهدايا تحتها قبل إشعال الأنوار”.

وتابع :”كنا معجبين بعملنا عندما أشارت زوجتي مارسيلا إلى قطتنا وقالت إنها تعتقد أنه قد يكون هناك فأر في الشجرة وهم يحدقون فيه”، لذلك ذهبت مارسيلا لإلقاء نظرة وحركت الدمية ورأت رأس ثعبان يحدق بها مباشرة فصرخت”.

وأضاف :”لقد مرت ساعتان طويلتان جدًا حتى وصل صائد الثعابين إلى هنا وكان الأمر أشبه بظهور فرسان بأسلحة، لكن بمجرد وصوله ونجاحه فى التقاطه، تمكنا من التنفس مرة أخرى.”