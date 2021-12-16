Posted on by

فيديو التحرش بالعاملة الكينية يثير غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي والجهات الأمنيه تلقي القبض على المتحرش

أكدت السلطات السعودية أنها قبضت على مواطن في منطقة القصيم، تحرش بمدبرة منزل من الجنسية الكينية، في حين تداول العديد من رواد مواقع التواصل مقطع فيديو التحرش، معربين عن غضبهم.

وفي بيان له، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن الجهات الأمنية باشرت حادثة تحرش جسـدي بعاملة منزلية والقبض على المتحرش فـي حينه، وذلـك بعـد تلقي بلاغ مـن فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة مبني علـى شكوى تقدمت بها المقيمة ، وهـو مواطـن، اتخذت بحقـه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل لفرع النيابة العامة.

وأعرب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن أسفهم وغضبهم من هذا الحادث، خاصة بعد انتشار مقطع فيديو يوثق عملية التحرش، وتحت “هاشتاغ”: “#حق_العاملة_الكينية”، عبر النشطاء عن رأيهم بهذه الواقعة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close