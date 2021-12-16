مسرور بارزاني يهنئ الإيزيديين بعيد إيزي: يجب تطبيق اتفاق شنگال وخروج الجماعات الخارجة عن القانون

سنواصل خدمة جميع المكونات وترسيخ ثقافة التعايش

هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، الإخوة والأخوات الإيزيديين بمناسبة عيد صوم إيزي.

وقال رئيس الحكومة في تهنئته: «أتوجه بأحر التهاني والتبريكات إلى الإخوة والأخوات الإيزيديين بمناسبة عيد صوم إيزي، متمنياً أن يكون عيداً ملؤه الأفراح والمسرّات».

وأضاف «إن حكومة إقليم كوردستان ستواصل مسيرتها من أجل خدمة جميع المكونات، وترسيخ ثقافة التعايش الديني والقومي في إقليم كوردستان».

وختم مسرور بارزاني بالقول: «بهذه المناسبة، نجدد إصرارنا على ضرورة تطبيع الأوضاع في سنجار وضواحيها عن طريق تطبيق اتفاقية سنجار، وخروج الجماعات الخارجة عن القانون، ليتسنى للإخوة والأخوات النازحين الإيزيديين العودة إلى ديارهم مرفوعي الرؤوس، وأن تتم إعادة إعمار مناطقهم».

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