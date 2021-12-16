مفهوم الصوت في القرآن الكريم (الحلقة الثالثة) (صوت الحق 1)

الدكتور فاضل حسن شريف

من معاني الصوت المعنوية صوت الحق وكما قيل قل الحق ولو على نفسك. فالرسول حق جاء بصوت الهداية “وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ” (ال عمران 86). وحق التلاوة أعلى مراتبها “الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ” (البقرة 121)، و حق التقوى أعلى مراتب التقوى “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ” (ال عمران 102)، وأعلى مراتب الجهاد “وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ” (الحج 78).

والحق عكس الباطل “وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ” (البقرة 42)، و “فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ” (الاعراف 118)، و “لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ” (الانفال 8)، و “فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ” (يونس 32)، و “وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا” (الإسراء 81)، “بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ” (الأنبياء 18)، “ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ” (الحج 62)، “ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ” (لقمان 30)، “وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ” (الشورى 24).

والوزن يحدد رجاحة كفة صوت الحق اوكفة صوت الباطل “وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ” (الأعراف 8) وتفلح الأمة التي يرجح فيها صوت الحق على البطل.

وصوت الظلم هو صوت غير الحق “وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ” (ال عمران 181)، و “إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقّ” (ال عمران 21)، و “فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ” (يونس 23)، “فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ” (الأحقاف 20)، “إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ” (الشورى 42)، “وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ” (القصص 39)، “وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ” (العنكبوت 68)، “وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ” (الزمر 69)، “ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ” (غافر 75).

والمهجرون مظلومون “الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ” (الحج 40). وعندما يعلو صوت الظلم فوق صوت الحق فيقرأ على الامة السلام. وصوت الحق لا يكتم “وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ” (البقرة 42).

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