موقف جديد للإطار التنسيقي بشأن تشكيل الحكومة ومشاركة الصدريين فيها

أكد الاطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية، اليوم الخميس، انه لن يشكل اية حكومة دون مشاركة التيار الصدري فيها.

وقال القيادي في الاطار محمد الصيهود، ان “الاطار التنسيقي لن يوافق بالذهاب لتشكيل الحكومة المقبلة دون التيار الصدري رغم امتلاك الاطار مقاعد تؤهله لذلك بالتعاون مع القوى السياسية الاخرى”.

وبين الصيهود ان “القوى الكردية والسنية ستشارك بأكملها في الحكومة، كما ان توحد القوى الكردية والسنية سيدفع البيت الشيعي نحو الوحدة وان تشكيل حكومة أغلبية التي تتحدث بها القوى السياسية حاليا لن يجعلها تصمد لأشهر”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط