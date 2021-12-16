هجوم لداعش يسفر عن مقتل وإصابة 6 جنود عراقيين في ديالى

شن مسلحو داعش، مساء اليوم الخميس، هجوماً على قوة من الجيش العراقي في قضاء خانقين (من المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد وتتبع إدارياً لمحافظة ديالى)، ما أسفر عن مقتل وإصابة 6 جنود.

وقالت مصادر أمنية، إن داعش شن هجوماً بالأسلحة القناصة على قوة تابعة للجيش العراقي أثناء تأديتها واجب تمشيط في منطقة جبال نارين قرب ناحية قرة تبة شمال شرقي محافظة ديالى.

وأضافت أن الهجوم أدى إلى مقتل 3 جنود من الجيش العراقي، وإصابة 3 آخرين بجروح.

ولفتت إلى أن باقي القوة المنفذة للواجب، فرضت طوقاً أمنياً في المنطقة بحثاً عن المهاجمين.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط