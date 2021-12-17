إغلاق نوادٍ ليلية وفنادق في العاصمة بغداد

افادت قيادة عمليات بغداد يوم الخميس بإغلاق قاعات ونوادٍ ليلية مخالفة لتعليمات وضوابط هيئة السياحة في العاصمة العراقية .

وقال اعلام القيادة في بيان اليوم، إن قوة من اللواء الـ15 الشرطة الاتحادية ومفرزة من الامن السياحي قامت بغلق قاعتين ليلية وذلك لمخالفتهم تعليمات وضوابط هيئة السياحة ضمن منطقة الكرادة بالاضافة الى اعتقال مطلوب وفق المادة 389 ق.ع (جرائم القمار) في منطقة البتاويين .

في حين تمكنت قوة من اللواء الثامن الشرطة الاتحادية مع مفارز الامن السياحي ومكتب استخبارات الكاظمية من غلق ثلاث فنادق لعدم وجود اجازة ممارسة المهنة ومخالفة قوانين وتعليمات وضوابط هيئة السياحة ضمن منطقة الكاظمية، وفقا للبيان.

ونوهت القيادة إلى أنه تم تسليم الملقى القبض عليه الى الجهات ذات الاختصاص.

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