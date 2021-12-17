إقليم كوردستان يسعف المعنفات بتطبيق هو الأول من نوعه على مستوى العراق

أقامت المديرية العامة لمواجهة العنف ضد المرأة في إقليم كوردستان، وبالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان يوم الخميس مراسم الإعلان عن تطبيق الكتروني لإغاثة النساء المعنفات.

وقال وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد في كلمة له على هامش المراسم، إن “نهج حكومة الإقليم يهدف إلى دعم المرأة للمشاركة في عملية صنع القرار وفي جميع المجالات”، مضيفا أن “آلاف قضايا العنف تم إيجاد المعالجات لها من خلال الخط الساخن لوزارة الداخلية”.

ونوه إلى أن “العديد من افراد الشرطة والاسايش تعرضوا الى اعتداءات لقيامهم بحماية النساء من العنف”.

كما أشار الوزير إلى أن “هذا المشروع من الأمم المتحدة مشروع مهم لانه سوف يُعجّل الإجراءات في الوصول الى المعنفات بسرعة كبيرة ودون ان تتعقد المشكلة أكثر.

ويُعد مشروع تطبيق (safeyou) الأول من نوعه على مستوى العراق كافة، وهو تطبيق الكتروني صمم من اجل تسهيل الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة وطلب المساعدة اللازمة.

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