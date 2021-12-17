الحكومة العراقية تصدر توضيحاً بشأن زيادة أسعار البنزين محافظات قرب إقليم كوردستان

أكدت شركة توزيع المنتجات النفطية يوم الجمعة على ابقاء اسعار البنزين دون تغيير ، نافية في الوقت ذاته ما تم تداوله حول زيادة اسعارها ، وخصوصة في محافظات نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين .

واوضح مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب في بيان ان الشركة وبخطوة استباقية واحترازية لحماية حصة المحافظات المذكورة من التسرب او التهريب الى الاقليم بسبب فرق سعر البيع ، اتخذت اجراء رفع اسعار البنزين لعدد من المحطات المحدودة ، وللسيارات الوافدة اليها فقط ، مشدداً على تجهيز المواطنين في محطات تعبئة الوقود الاخرى بسعر (450 )دينارا للتر الواحد.

وبين طالب ان هذا الاجراء يأتي للحد من استغلال فرق سعر الوقود بين المحافظات الاربعة ومدن الاقليم .

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