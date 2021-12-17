Posted on by

السلطات الأمنية تباشر بغلق جسر رئيسي وسط بغداد

بعد اغلاق لعدة ساعات.. إعادة افتتاح جسرين رئيسيين في بغداد - عاجل

أغلقت السلطات الأمنية العراقية، بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، جسرا رئيسيا وسط العاصمة بغداد تحسبا من احتمال اقتحام المحتجين على نتائج الانتخابات للمنطقة الخضراء.

وقال مصدر أمني  إن “السلطات الأمنية باشرت بعد منتصف الليل بغلق جسر الجمهورية بواسطة الكتل الكونكريتية”.

وأضاف أن إغلاق الجسر يأتي خشية تصعيد محتمل لتظاهرات الأحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات.

ويعتصم أنصار القوى المعترضة على نتائج الانتخابات منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي في محيط المنطقة الخضراء المحصنة، للمطالبة بإعادة فرز الأصوات يدويا أو إلغاء النتائج التي يقولون إنها مزورة.

وتطورت الاحتجاجات إلى مواجهات مع أفراد الأمن في أكثر من مرة ما خلف ضحيتين وعشرات الجرحى على مدى الأسابيع الماضية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close