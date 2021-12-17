السلطات الأمنية تباشر بغلق جسر رئيسي وسط بغداد

أغلقت السلطات الأمنية العراقية، بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، جسرا رئيسيا وسط العاصمة بغداد تحسبا من احتمال اقتحام المحتجين على نتائج الانتخابات للمنطقة الخضراء.

وقال مصدر أمني إن “السلطات الأمنية باشرت بعد منتصف الليل بغلق جسر الجمهورية بواسطة الكتل الكونكريتية”.

وأضاف أن إغلاق الجسر يأتي خشية تصعيد محتمل لتظاهرات الأحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات.

ويعتصم أنصار القوى المعترضة على نتائج الانتخابات منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي في محيط المنطقة الخضراء المحصنة، للمطالبة بإعادة فرز الأصوات يدويا أو إلغاء النتائج التي يقولون إنها مزورة.

وتطورت الاحتجاجات إلى مواجهات مع أفراد الأمن في أكثر من مرة ما خلف ضحيتين وعشرات الجرحى على مدى الأسابيع الماضية.