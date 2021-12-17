العمران في القرآن الكريم (الحلقة الرابعة) (الدار والسكن)

الدكتور فاضل حسن شريف

الدار تشمل الارض والفضاء، بينما البيت والمسكن يشار لهما بالفضاء. الدار قد يحوي بيت او اكثر وقد لا يحوي بيت كدار القضاء. يسمى الدار منزلا إذا كان فيه اكثر من غرفة واحدة للنوم.، فكل غرفة تعتبر بيت وبذلك الدار يحتوي اكثر من بيت ويسمى منزلا. واذا كانت عائلة تسكن في بناء يحوي على غرف نوم كثيرة فيمكن ان يطلق عليه دار ومسكن ومنزل. والدار هو المبنى كله. الدار أوسع من المنزل، والمنزل أوسع من البيت. والدار الذي له حائط يدور حول المسكن او المبنى وجمعه ديار. دار الشيء الذي يحويه أو مستقرة مثل دار القرار يعني المستقر في الآخرة “وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ” (غافر 39)، ودار السلام يعني الجنة “لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ” (الانعام 127) و “وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ” (يونس 25)، ودار البوار يعني الجحيم “وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ” (ابراهيم 28). دار “فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ” (القصص 81)، “أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ” (الرعد 22)، “وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ” (العنكبوت 64)، دار “أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ” (البقرة 243) اي من مكان مستقرهم او اقامتهم، وكذا في الآية الشريفة “فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ” (ال عمران 195) المستقر، دار “فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ” (هود 65) المستقر.

المسكن هو الذي يسكن فيه الإنسان وقد يبيت او لا يبيت فيه. مسكن “حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ” (النمل 18) النمل يعيش في مسكن الذي يحتوي على بيت ومرافقه كما في حالة النمل، وهذه الحشرة تعيش في في مكان معيشة ثابت. والنمل تبني مساكن او تسمى مستعمرات فهي على شكل هندسي. وملكة النمل تقع في مسكن محصن. ووادي النمل يتكون من مستعمرات من المساكن لذلك المسكن يكون أكثر متانة من البيت الصغير. مسكن “وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ” (ابراهيم 45) للمعيشة، مسكن “وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا” (التوبة 24) للمعيشة، مسكن “وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ” (التوبة 72) للمعيشة، سكن “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا” (الروم 21) للراحة والاستقرار، سكن “هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ” (يونس 67) للراحة والامان، سكن “مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ” (القصص 72) للراحة والامان، سكن “وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا” (الأعراف 189) ليستقر اليها.

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