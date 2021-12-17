كوردستان تعطل دوام المدارس في المناطق المتضررة من السيول

قررت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، تعطيل الدوام في المدارس الواقعة ضمن المناطق المتضررة من سيول الأمطار.

وقالت الوزارة في بيان إنها قررت تعطيل الدوم الرسمي في المدارس الواقعة بالاحياء التي اجتاحتها السيول في اربيل اعتبارا من يوم غد السبت ولحين عودة الأوضاع لطبيعتها.

وأضاف أن قرار التعطيل يشمل جميع الطلبة والتدريسيين الذين هم من سكنة الأحياء المتضررة ويداومون خارجها.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي تساقط مساء الخميس وصباح الجمعة بسيول جارفة اجتاحت عدة أحياء في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، ما تسبب بمصرع 12 شخصا إضافة إلى أضرار مادية كبيرة بممتلكات السكان.