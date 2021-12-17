مسرور بارزاني يكلف لجنة للعمل على الحيلولة دون تكرار الفيضانات : الحكومة ستدعم المتضررين وتعوضهم

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، أن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لدعم المتضررين جراء الفيضانات وتعويضهم.

جاء ذلك في كلمة له بعد انتهاء اجتماع عقده مسرور بارزاني مع محافظ أربيل ومسؤولي الوحدات الإدارية للتباحث حول سبل التعامل مع الفيضانات التي اجتاحت أربيل، الليلة الماضية، وتسببت بوفاة ما لا يقل عن 11 شخصاً.

وتقدم مسرور بارزاني بالتعازي لذوي الضحايا، مؤكداً استمرار الإجراءات الحكومية لدعم المتضررين.

وشدد على تقديم كل ما بوسع الحكومة بغية مساعدة المتضررين من الفيضانات، مشيراً إلى توجيه لجنة لتقدير حجم الأضرار وتثبيتها ومتابعتها.

كما لفت إلى تكليف لجنة خاصة بالعمل على الحيلولة دون تكرار الفيضانات وإصلاح مجاري المياه.

كما غرّد رئيس حكومة إقليم كوردستان قائلاً: «اجتمعنا اليوم في مبنى محافظة أربيل مع مسؤولي الدوائر والمؤسسات المعنية للاستماع إليهم وتطمينهم بالدعم الحكومي الكامل لهم، وأننا نتابع عن كثب الإجراءات الطارئة لإغاثة ودعم المتضررين جراء الفيضانات».

وتابع «نطمئن أهالي أربيل الصامدين أننا سنبقى كما نحن دائماً داعمين لهم في الأوقات العصيبة».

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