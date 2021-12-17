نينوى والبصرة بالصدارة.. ارتفاع حالات الزواج الثاني في العراق

أصدر مجلس القضاء الاعلى، إحصائية تشير الى ارتفاع حالات الزواج الثاني في العراق، خلال اشهر تموز وآب وايلول الماضية.

وبموجب الاحصائية الصادرة عن صحيفة القضاء، فان معاملات مكاتب البحث الاجتماعي أنجزت ما مجموعه 3023 حجة أذن بالزواج الثاني، وحجة ضرورة قصوى كان نصيب حجج الضرورة 1515 حجة، و1508حجة أذن زواج ثاني.

وتلفت الاحصائية الى أن حجج الزواج الثاني سجلت أعلى نسبة في رئاسة استئناف نينوى الاتحادية، حيث بلغت 273 حجة.

تلتها رئاسة استئناف البصرة الاتحادية حيث بلغت 209 حجج، ومن ثم رئاسة محكمة استئناف الانبار الاتحادية بلغت 181 حجة.

وأعزت الاحصائية ارتفاع نسب حجج الزواج الثاني إلى عدة أسباب، منها العقم أو الاصابة بالامراض المزمنة، ورغبة الرجل بزوجة ثانية لاسيما عند تحسن وضعه الاقتصادي.

وهذه تعتبر من الاسباب المعروفة، ناهيك عن الاسباب الحديثة، وهي الانفتاح على العالم ودخول التكنولوجيا والسوشيال ميديا في التفاصيل الحياتية، وفقاً للصحيفة.

بدورها قالت عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق فاتن الحلفي لشبكة رووداو الاعلامية، اليوم الاربعاء (15 كانون الاول 2021)، إن “المفوضية لم تشخص ارتفاع عدد حالات الزواج الثاني بشكل تام، لكننا سمعنا بهذا الأمر من القضاء، باعتبار انه يتم تسجيل هكذا حالات لديهم”.

وبينت ان “المفوضية اشرت ارتفاع حالات الطلاق في العراق بالاونة الاخيرة، والذي قد يكون سبباً مؤدياً الى الزواج الثاني”، موضحة ان “هذا الموضوع يخص الاشخاص أنفسهم الذين يقررون الزواج الثاني، وبالتالي فاننا في مجتمع اسلامي لا نستطيع الاعتراض على الزواج الثاني، والذي قد تكون اسبابه معقولة ومنطقية ومباحة للرجل”، مؤكدة: “لسنا مع تعدد الزوجات لأن الأمر قد يتسبب بمشاكل في العوائل، وفي نفس الوقت لا نستطيع معارضة هذا الموضوع”.

وبحسب مختصين فقد ارتفعت ظاهرة العنوسة في العراق بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، لعدة أسباب، منها تردي الوضع الاقتصادي للشباب وارتفاع نسبة البطالة وعدم استقرار البلد أمنياً وسياسياً، ورفض الشباب فكرة الاستقرار في بلد متقلب الأحوال، وفكرة العديد من الشباب بالهجرة الى الغرب.

كما أن ارتفاع تكاليف ومتطلبات الزواج وعدم مراعاة أهالي الفتيات ظروف الشباب والبحث عن المظاهر الباذخة، مع تجاهل كيفية تأمين الشباب هذه المطالب، يشكل سبباً آخر لارتفاع نسب العنوسة.

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