وزير النفط يطالب بتخصيصات مالية لتطوير 5 رقع استكشافية في الانبار

طالب وزير النفط العراقي، ورئيس شركة النفط الوطنية، احسان عبد الجبار، يوم الخميس، برصد تخصيصات مالية لاستكشاف رقع نفطية في الصحراء الغربية.

واكد عبد الجبار على هامش اجتماع لشركة الاستكشافات النفطية، بحسب بيان على اهمية الاسراع بعمليات الاستكشاف في الصحراء الغربية لزيادة الاحتياطي والانتاج الوطني من الغاز التي تعد من أولويات تنفيذ المشاريع ضمن خطط واهداف الوزارة.

واشار البيان الى ان اللجنة المشكلة لدراسة تطوير الرقع الاستكشافية في الصحراء الغربية، قدمت عرضاً فنياً تضمن الوصول الى 16 رقعة استكشافية، تمثل اضافة مهمة لزيادة الانتاج الوطني وتسهم مستقبلاً في تحقيق التنمية المستدامة.

وشدد عبد الجبار على ضرورة استكمال الاجراءات الفنية والادارية والتخصيصات المالية المطلوبة لادراج مشروع تطوير خمس رقع استكشافية ضمن موازنة عام 2022، لأهميتها في الاستثمار الأمثل للغاز وتلبية الاحتياجات المحلية.

ولفت الى ضرورة استثمار الامكانات والطاقات المحلية كافة وبالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لتقليل الكلف والمخاطر.

من جانبها، قال النائب الاول لشركة النفط الوطنية حامد يونس، ان المشروع له اهمية كبيرة في تطوير القدرات العراقية في انتاج الغاز وله مردودات ايجابية في تنمية الاقتصاد الوطني، فضلا عن توفير فرص عمل لابناء المحافظة.

فيما ذكر مدير عام الاستكشافات النفطية وكالة، باسم محمد خضير، ان عمليات تطوير الرقع الاستكشافية في الصحراء الغربية تتضمن حفر بئر استكشافية بعد إجراء عمليات المسح الزلزالي وعملية معالجة وتفسير البيانات.

واوضح ان مدة تنفيذ المسوحات للرقع الخمس التي تم تحديدها لبدء عمليات الاستكشاف هي اربع سنوات باستخدام فرقتين زلزاليتين كمرحلة اولى، تليها مرحلة ثانية لاستكشاف خمس رقع اخرى ومرحلة ثالثة لاستكشاف الرقع الست المتبقية.

يذكر ان الدراسة الفنية التي قدمتها اللجنة تضمنت تحديد 16 رقعة استكشافية في الصحراء الغربية التي تقع ضمن مساحات شاسعة، وان أسس المشروع حددت المباشرة بتطوير خمس مناطق او رقع واغلبها حدودية، تستهدف فيها فعاليات المسح الزلزالي، وهي العنز، وجنوب الرطبة، وعكاشات، وطوبال، والوليد.

وتأتي الدراسة انسجاماً مع سياسة الوزارة وشركة النفط الوطنية في اختيار الرقع ذات الاعماق القليلة لتقليل الكلف والمخاطر، وتم ايضا خلال العرض الفني تحديد التوقعات والتحديات والاحتياجات لتنفيذ المشروع التي تندرج بالمسوحات الزالزالية وتنفيذ اعمال معالجة وتفسير البيانات الناتجة عن المسح وحفر آبار استكشافية.

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