3 خطط لتطوير وتأهيل مدينة بابل الأثرية

بغداد: عمر عبد اللطيف

شهدت مدينة بابل الأثرية، بعد انضمامها الى لائحة التراث العالمي، وضع عدد من الخطط لصيانتها، فضلاً عن زيارات متتالية لوفود أجنبية للاطلاع عن كثب عن مراحل تنفيذ هذه الخطط.

واحتضنت المدينة، قبل شهرين المهرجان الفني بعد انقطاع دام نحو 20 عاماً بمشاركة فنانين وفرق عراقية وعربية وعالمية، ما أثار استحسان الجماهير نظراً لاعمال التطوير والتأهيل للمدينة الأثرية بما لا يؤثر في طابعها التاريخي إضافة الى التنظيم العالي للمهرجان.

النجاح الذي حققه المهرجان وزيارات الوفود الأجنبية دفع وزارة الثقافة والسياحة والآثار الى إعداد ثلاث خطط لتطوير وتأهيل المدينة الأثرية.

وعد مدير عام دائرة الصيانة والحفاظ على الآثار في الهيئة العامة للآثار والتراث العراقية بالوزارة اياد حسن عبد حمزة لـ”الصباح” خطط الصيانة جزءاً من ادارة المواقع، مبيناً أن الخطط تجري بتوقيتات تتراوح من قصيرة الى طويلة الأمد، وتشمل الصيانة والحفاظ وترميم جميع العناصر الموجودة في الموقع، اضافة الى التأهيل سياحياً. واضاف لـ”الصباح”، ان تنفيذ الخطط مرتبط بتوفر الموارد المالية للهيئة أو المحافظة بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة، مبيناً ان مهمة الدائرة تتلخص بوضع خطط الصيانة لحماية القيم الاستثنائية لهذه المواقع والحفاظ عليها.

واشار الى وجود خطة خمسية وعشرية وصولاً الى خطة بعيدة الأمد تصل الى 20 عاماً، مضيفاً ان الخطة الخمسية تشمل تطوير وتأهيل مسار الزوار ومركزهم، في حين ان الخطة العشرية تشمل صيانة المعابد.

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