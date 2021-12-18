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إخماد حريق اندلع في مبنى مجلس القضاء الأعلى في أربيل

اندلع حريق صباح اليوم السبت في مبنى مجلس القضاء الأعلى في إقليم كوردستان، وفقا لما أفاده شهود عيان.

ويقع مبنى مجلس القضاء الأعلى وسط مدينة أربيل عاصمة الإقليم.

وقال شهود عيان ان الحريق اندلع في الطابق العلوي لمبنى مجلس القضاء لتتوجه وعلى الفور فرق الإطفاء إلى محل الحادث.

ووفقا للشهود فإن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق في وقت قياسي ومنعت امتداده إلى أجزاء أخرى من المبنى.

وأكد المتحدث باسم مجلس القضاء شهرام ميرحاج وقوع الحادث من دون الخوض بمزيد من التفاصيل.

والبناية خالية من الموظفين والمراجعين للعطلة الرسمية الأسبوعية في الإقليم.

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