إيلام تكشف بالأرقام حجم صادراتها إلى العراق

اعلن مدير عام جمارك محافظة ايلام الفيلية، روح الله غلامي، عن تصدير أكثر من 125 ألف طن من مختلف المنتجات الزراعية (محاصيل صيفية) بقيمة 55 مليونا و687 ألف دولار إلى العراق من حدود مهران الدولية خلال العام الفائت.

وقال غلامي أن المعبر صدر بضائع بقيمة 632 مليون دولار فى الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي من الحدود الدولية لمهران الى العراق، بينها 195 ألف طن من المحاصيل والمنتجات الزراعية بقيمة 60 مليون دولار.

واضاف: “هذه الكمية من البضائع تزن 139 في المائة مقارنة بالعام الماضي و122 فى المائة من حيث القيمة السعرية من قيمة نمو الصادرات بالدولار”.

وقال: إن أهم الصادرات في الفترة المذكورة تضمنت مواد البناء، والفواكه والخضروات، والمنتجات البلاستيكية، والمنتجات الصناعية، والزجاج والأكواب ، والأجهزة المنزلية، والمنتجات المعدنية.

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