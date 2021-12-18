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ارتفاع أسعار الذهب في الاسواق العراقية

ارتفعت أسعار الذهب “الاجنبي والعراقي” في الأسواق المحلية، اليوم السبت (18 كانون الاول 2021).

وقال مراسلنا، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت، اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 369 الف دينار عراقي، و سعر شراء بلغ 365 الفاً، فيما بلغت اسعار البيع ليوم الخميس الماضي 366 الف دينار للمثقال الواحد.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعاً ايضاً عند 339 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 335 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 370 الف دينار و375 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و345 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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