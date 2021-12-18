الإطار التنسيقي: لم نتطرق لشخصية رئيس الوزراء لغاية الان

اكد الاطار التنسيقي ، السبت، عدم تطرقه لترشيح شخصية رئيس الوزراء المقبلة الى هذه اللحظة.

وقال عضو الاطار محمد الصيهود في تصريح ، إن “الاطار التنسيقي ناقش صفات رئيس الوزراء المقبل، ولم يتطرق الى اسماء او شخصيات على مستوى الاطار” مشيراً الى أن “ترشيح شخصية رئيس الوزراء سيكون بعد حسم ملف نتائج الانتخابات”.

وأضاف أن “الإطار التنسيقي وضع آليات لاختيار شخصية رئيس الوزراء والشروط والمبادئ الواجب توفرها فيه” موضحاً أن “نوري المالكي اسم قوي لرئاسة الحكومة على مستوى الائتلاف وليس الاطار”.

وأشار الى أن “حسم المحكمة الاتحادية لملف نتائج الانتخابات هو السبيل للعبور الى مرحلة جديدة نستطيع من خلالها حل الازمة السياسية والتوجه نحو تشكيل الحكومة المقبلة”.

وكان عضو مجلس النواب المنحل عباس يابر في تصريح سابق إن الحكومة الحالية لم تنفذ وعودها تجاه المواطن الفقير بل عمدت الى زيادة الفقر والبطالة من خلال رفع سعر صرف الدولار.انتهى 25و

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