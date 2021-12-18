{التنسيقي}: قدّمنا أدلة بخروقات سيبرانيَّة وفنيَّة

بغداد: هدى العزاوي

حالة من الترقب وحبس الأنفاس تسود الأوساط السياسيَّة والشعبية على حدّ سواء، انتظاراً لقرار وحكم المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأربعاء المقبل، بخصوص الطعون التي قدّمها “الإطار التنسيقي” عن وجود خروقات سيبرانية وتلاعب إلكتروني بنتائج الانتخابات التي جرت مؤخراً، ورغم تقارير الحكومة والمفوضية ومواقف المنظمات الدولية التي أشادت بشفافية الانتخابات، إلا أنَّ “التنسيقي” وعلى رأسه “تحالف الفتح” يُصرّ على أنَّ الأدلة التي قدّمها للمحكمة تُثبت بصورة قاطعة وجود تلاعب بعملية احتساب النتائج.

وأشار المتحدث باسم “تحالف الفتح” أحمد الأسدي، في حديث إلى أنَّ “الدعوى القضائية المقدّمة من رئيس (تحالف الفتح) هادي العامري تتعلق بالطعن بالعملية الانتخابية في ما يخص الجوانب الفنية والسيبرانية سواء ما يتعلق بتقاطع البصمة أو عدم غلق الصناديق بعد الساعة 6 مساء، أو في ما يتعلق بإدخال برمجيات غير آمنة وغير مجازة من الشركة الفاحصة، وغيرها الكثير من الأدلة بشأن وجود تلاعب إلكتروني في عملية التصويت من جهة وفي آلية احتساب الأصوات وإعلان النتائج من جهة

أخرى”.

أما رئيس (لجنة عمداء القانون في الجامعات العراقية) وعميد كلية القانون في جامعة بابل الدكتور ميري كاظم الخيكاني فأوضح أنَّ الطعون والدعاوى المنظورة من المحكمة الاتحادية العليا ترتكز على أنَّ هناك إجراءات كان يجب على المفوضية أن تقوم بها، ومن أهمِّ هذه الإجراءات ما ورد في (الفصل التاسع) من قانون الانتخابات في المادتين (38 و39) من أنه إذا ما حصل تباين بنسبة 5 % يُصار إلى إعادة العدِّ والفرز اليدوي لجميع محطات المركز، كما أنَّ هناك نقطة مهمة وأساسية في إعلان نتائج الانتخابات الأولية خلال 24 ساعة، ومن ثم تراجعت وأعلنت النتائج في وقت آخر، إضافة لقضايا أخرى مثل عصا الذاكرة والوسيط الناقل مع شبكة القمر ونسبة البصمات غير المقروءة، وهي قضايا أثارت جدلاً وخلافات”.

بدوره، قال مدير “المركز العراقي للدراسات الستراتيجية” الدكتور غازي فيصل حسين في حديث لـ”الصباح”: إنَّ “من المفترض أن تقوم المحكمة الاتحادية العليا بتدقيق جميع الطعون المقدّمة من (الإطار التنسيقي) ومعاينة كلِّ ما يُثبت صحة الادعاءات والطعون من أسانيد ووثائق، وبخلافه فإنَّ قرار المحكمة الاتحادية سيكون بالمصادقة الكلية أو الجزئية على نتائج الانتخابات التشريعية لعام 2021، والدعوة لانعقاد الجلسة الأولى من مجلس النواب في دورته الخامسة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط