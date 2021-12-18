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اكد قوباد طالباني رئيس تحالف كردستان، ضرورة توحيد الصف الكردي في بغداد.

وقال قوباد طالباني في تصريح صحفي من العاصمة بغداد: نحن اليوم في بغداد لايصال عدة رسائل، الاولى هي نحن نقول لجميع المواطنين باننا كتحالف كردستان الذي تشكل بين الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير معاً سنكون أقوى.

واضاف: نحن هنا اليوم لدعم مرشحي تحالف كردستان، لان المشاكل التي تخص اقليم كردستان تعالج في بغداد كعاصمة العراق ورأينا في السابق كلما كنا متفرقين فسنكون ضعفاء واذا كنا معا فسنكون اقوى.

واضاف: يجب ان نكون موحدين وسنعمل في الدورة المقبلة لمجلس النواب على حماية الحقوق الدستورية لشعب كردستان وحماية وحدة الكرد والعمل على توفير موازنة مناسبة تضمن رواتب موظفي اقليم كردستان توفير خدمات افضل لشعب كردستان.

وقال رئيس تحالف كردستان: اذا كنا موحدين فسنتمكن من حماية مكاسبنا لذا نعاهد باننا سنعمل معاً بصوت جميع اخوتنا واخواتنا في اقليم كردستان والكرد في بغداد للدفاع عن حقوق الدستورية.

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