العراق وإيطاليا يبحثان تعزيز العلاقات العلمية

بحثَ العراق، أمس الجمعة، مع إيطاليا، تطوير العلاقات البحثية والعلمية بين البلدين.

وذكر بيان للمعهد البابوي، أنَّ “رئيس المعهد البابوي للدراسات الشرقية نزار دافيد، استقبل في مقر المعهد في روما، استاذ الدراسات العليا في كلية الفقه في جامعة الكوفة ورئيس المجلس العلمي الاستشاري للمنظمة العالمية لحوار الأديان (أويسكو) علي سميسم، الذي يزور روما في زيارة علميّة وبحثيّة يزور خلالها المؤسسات العلميّة والبحثيّة في الفاتيكان يرافقه مسؤول ملف حوار الأديان والملف السياسي في سفارة جمهورية العراق لدى الكرسي الرسولي / الفاتيكان مقداد النوري، وبحضور عميد قسم العلوم الكنسية في المعهد

تزيلجكو باسا”.

واضاف، أنَّ “الجانبين ناقشا خلال اللقاء آخر المستجدات والبحث في كيفية تطوير العلاقات العلمية والبحثية والأكاديمية بين المؤسسات العلمية والأكاديمية العراقية وبين المعهد عبر التعاون البحثي والعلمي بين الاكاديميين والعلماء العراقيين وطلبة الدراسات العليا وبين المعهد وتبادل الخبرات العلمية، هذا وقد اهتمت سفارة جمهورية العراق لدى الكرسي الرسولي للعب دور الوسيط العلمي بين الجامعات والمؤسسات العلمية والأكاديمية العراقية والمعهد البابوي للدراسات الشرقية”.

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