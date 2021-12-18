العراق يضاعف المنحة المالية للمهاجرين الراغبين بالعودة من بيلاروسيا

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، يوم السبت، عن مضاعفة المنحة المالية للعراقيين الراغبين بالعودة طوعاً إلى العراق من مخيمات المهاجرين على الحدود البيلاروسية الليتوانية.

وذكرت الوزارة في بيان انها ارسلت وفداً لمتابعة أوضاع العراقيين العالقين على حدود دول الاتحاد الاوروبي، وأجرى زيارة ميدانية إلى المخيمات المتواجدة على الحدود الليتوانية البيلاروسية.

وقال رئيس الوفد معاون مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة، دريد جميل ايشوع، إن “الوفد الوزاري أجرى عدة لقاءات مع المعنيين في دولة ليتوانيا، بينهم نائب وزير الخارجية ووكيل وزير الداخلية وقيادة قوات حرس الحدود الليتوانية، فضلا عن لقاء المنظمات الدولية والوكالات التابعة للأمم المتحدة”.

وأضاف ايشوع، أن “الوفد توجه الى الحدود الليتوانية البيلاروسية ودخل الى مخيم ماداننكي للاجئين والتقى بمجموعة من العراقيين المتواجدين داخل المخيم للاطلاع على أوضاعهم المعيشية، حيث شدد الوفد على ضرورة معاملة العراقيين بالطرق الانسانية وتوفير كافة الاحتياجات وخصوصاً الغذائية والصحية والمعيشية”.

وأكد أن “الوفد اتفق مع الجانب الليتواني على نقل المخيمات الحدودية الى مجمعات سكنية داخل العاصمة تتوفر فيها الخدمات والمستلزمات الضرورية للمعيشة كافة”.

واشار الى ان “الوفد اتفق ايضا مع الجانب الليتواني على زيادة المنحة المالية للراغبين بالعودة الطوعية إلى العراق من مبلغ 300 يورو الى 1000 يورو لكل شخص عائد طوعيا إلى العراق”.

وأوضح ايشوع، أن “الوفد الوزاري قام ايضا بزيارة مخيم ببراديا للاجئين داخل ليتوانيا، وأكد على ضرورة الالتزام بالتعامل الإنساني معهم، وتم نقل طلباتهم واحتياجاتهم كافة للجانب الليتواني للبت بالقرار المناسب بشأنهم”.

ويوجد الاف العراقيين على الحدود البيلاروسية الليتوانية في محاولة منهم للوصول الى دول الاتحاد الاوروبي الا ان السلطات الليتوانية شددت من مراقبتها للحدود ومنعت تسلل المهاجرين مما اضطرهم الى البقاء في مخيمات لا تتوفر فيها المستلزمات الضرورية للحياة، كما أدى الظروف الصعبة التي يعيشونها الى وفاة البعض منهم.

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