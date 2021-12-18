العمران في القرآن الكريم (الحلقة الخامسة) (المنزل والعمارة والقصر والصرح)

الدكتور فاضل حسن شريف

البيت هو المكان الذي يبيت فيه الشخص ليلا. وقد يكون البيت لمبيت فرد واحد او عائلة واحدة. و البيت قد يكون خيمة او شقة او دار. والبيت مساحة واحدة مخصصة للعيش مثل بيوت الشعر البسيطة. والبيت هو مساحة او مكان واحد كما في الحشرات كالنحل تعيش في مكان واحد “وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا” (النحل 86) و العنكبوت “كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ” (العنكبوت 41).

منزل “وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ” (يس 39)، منزل “هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ” (يونس 5)، منزل “وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ” (المؤمنون 29)، منزل “وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ” (يس 39)، نزل “هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ” (الواقعة 56)، نزل “هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ” (القصص 38)، نزل “نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ” (فصلت 32) ضيافة وكرم، نزل “كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا” (الكهف 107)، نزل “تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ” (ال عمران 198) اقامة، (السجدة 19) اقامة، نزل (الكهف 102) اقامة، نزل (الصافات 62) اقامة، .

والعمارة السكنية التي تحتوي على شقق لا يصح ان يطلق عليها بيت. وكل شقة يطلق عليها بيت. والمنزل مكان النزول واقله بيتان. الدار ينظر له من الخارج ككيان واحد. ويعتبر الدار منزل اذا سكن او اقيم فيه لفترة، وفيه حرية الحركة المنفصلة عن المنزل الآخر. العمارة بكسر العين هو المبنى المسقوف، والتعمير عكس الهدم، وعادة يكون مبنى كبير من طوابق متعددة، واعتمر الشخص يعني لبس العمامة. والعمارة لها فن ومنها الفن المعماري. اعمار الارض يعني عمارتها أي اصلاحها. واستعمر جعله معمرا. عمارة “أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ” (التوبة 19)، عمارة “وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ” (الطور 4)، عمارة “وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا” (الروم 9)، عمارة “وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيها” (هود 61).

القصر بناء ليس عال كالصرح ومشتقة من القصير، ومثلت النار بارتفاع القصر، وعادة القصور للملوك، قصر “فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ” (الحج 45)، قصر “إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ” (المرسلات 32)، قصر “ويجعل لك قصورا” (الفرقان 10)، الصرح بيت او قصر عال من مواد محددة كالطين والزجاج أو قوارير.

صرح “قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ” (النمل 44)، صرح “وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ” (غافر 36)، صرح “فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا” ﴿القصص 38﴾.

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