الموارد المائية: الأمطار ستسهم في تعزيز الخزين المائي للسدود العراقية

أكدت وزارة الموارد المائية، الجمعة، استمرار نزول الأمطار بالعراق إلى نهاية الأسبوع المقبل، فيما أشارت إلى أنها ستسهم في تعزيز الخزين المائي للسدود العراقية.

وقال مستشار الوزارة عون ذياب إن “موجة الأمطار مفيدة ولها تأثير ايجابي، ولا نستطيع تحديد الكميات التي ترد إلى السدود والخزانات المائية”، لافتا إلى إن “الوزارة تحتاج إلى وقت لمعرفة كمية املاء السدود والخزانات المائية”.

وأضاف إن “نزول الامطار سيستمر إلى نهاية الأسبوع المقبل في مناطق متفرقة من البلاد وسترك في المناطق الشمالية والشرقية”، مبينا “نتوقع أن الأمطار ستكون ايجابية لتحسين الخزين المائي بالعراق”.

وتابع ذياب، إننا “نامل من نزول الامطار حول حوض ديالى، وهو أكثر الاحواض أهمية بالوقت الحالي، نتيجة نقص الحاد بالخزين المائي في سدود دربندخان وحمرين بمحافظة ديالى”.

وشهدت مناطق اقليم كوردستان العراق موجة امطار غزيرة أدت فيضانات وسيول تسببت بأضرار بشرية ومادية، فيما يشير خبراء الأنواء الجوية إلى احتمال استمرار الأمطار إلى منتصف الأسبوع المقبل.

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