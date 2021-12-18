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الميناء يفرض التعادل على الزوراء

الميناء يفرض التعادل على الزوراء

 خطفَ الميناء يوم أمس تعادلاً ثميناً في الدقائق الأخيرة من مباراته أمام الزوراء لتنتهي نتيجتها “1-1” في المواجهة التي احتضنها ملعب الفيحاء في البصرة ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة من دوري الكرة الممتاز.
تسيد أصحاب الدار السفانة مجريات الشوط الأول وهددوا مرمى حارس النوارس جلال حسن في أكثر من مناسبة، وشكل المحترف اليمني ناصر محمدوة خطورة واضحة وقد أجاد تسلم الكرات ما بين خطوط اللعب وخلف مدافعي الزوراء وأضاع هو ورفاقه فرصتين محققتين لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي.
في الشوط الثاني، دخل الزوراء مهاجماً منذ بدايته واستطاع البديل مهدي كامل تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 47 وقد اتبعها بمحاولة آخرى مستغلاً الفراغات التي ظهرت في المساحات الخلفية لمدافعي المنافس، بيد أن مدرب الميناء هاتف شمران كثف من هجماته وشدد الخناق عبر تنويع اللعب لإدراك هدف التعادل وهذا ما تحقق له في الدقيقة 86 من اللقاء بواسطة اللاعب حمزة هادي، وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده الى 29 نقطة بفارق 6 نقاط عن المتصدر الشرطة مع افضلية أن لديه مباراة مؤجلة، بينما يستقر الميناء حالياً في المركز الثامن عشر برصيد 8
نقاط.
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