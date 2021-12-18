انخفاض كبير في صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال اسبوع

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، عن انخفاض اكثر من 88% في صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة لتصل إلى 29 الف برميل يوميا كمتوسط خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير إن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.869 ملايين برميل يومياً مرتفعة بمقدار 57 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.812 ملايين برميل يومياً”.

وأضافت أن “امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 29 ألف برميل يومياً خلال الاسبوع الماضي، منخفضة عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت متوسط الصادرات فيه 248 الف برميل يومياً”.

وأشارت إلى أن “اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3,879 ملايين برميل يومياً، تليها المكسيك بمعدل 569 الف برميل يومياً، تلتها السعودية بمعدل 463 الف برميل يوميا، ثم الاكوادور بمعدل 265 الف برميل يومياً، ثم كولومبيا بمعدل 232 الف برميل يومياً”.

ووفقا للإدارة فأن “كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغت معدل 217 ألف برميل يومياً، تليها روسيا بمعدل 107 الف برميل يومياً، ثم جاءت ترينيداد وتوباغو بـ 51 الف برميل يومياً”.

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