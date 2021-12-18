تراجع كبير لكورونا في كوردستان: 4 وفيات وأقل من 100 إصابة جديدة

أظهرت أرقام وزارة الصحة في حكومية إقليم كوردستان السبت تراجعا كبيرا في إصابات ووفيات فيروس كورونا في الإقليم خلال 24 ساعة الماضية.

وجاء في يان للوزارة ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 3494 فحصا جديدا، اظهرت اصابة 61 شخصا بفيروس كورونا.

واشار البيان الى ان 227 مريضا اكتسبوا الشفاء من المرض خلال الفترة ذاتها، فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة في عموم مناطق الاقليم.

واجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ بداية ظهور الفيروس في الاقليم بـ 21871 شخصا خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، مشيرا الى ان مختبرات الوزارة اجرت في الفترة ذاتها 3610747 فحصا اظهرت اصابة 379404 شخصا بالفيروس، اكتسب 369579 منهم الشفاء وبقي 2780 مصابا تحت العناية الطبية وتوفي ما مجموعه 7045 مصابا بسبب مضاعفات المرض.

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