Posted on by

حملة مطالبة

من اجل نهضة تربوية لتحسين جودة التعليم العالي

وانين الق ومراجعة، قف التراجع في التعليموو، نا في تعليم افضلبحقمعا طالب لنوالاجراءات.

من اجل تعليم عالي افضل، نطالب الحكومة باتخاذ الاجراءات التالية:

1- وقف تعيين مسؤولي الجامعات على اساس حزبي وسياسي.

2- اتخاذ الاجراءات الضرورية لوقف انتشار الغش والتزوير والانتحال والسرقات الفكرية والشهادات الزائفة.

3- تطوير نهج الجودة لمستوى عالٍ من الإدارة والمعرفة والمساواة.

4- اصلاح وتطوير المناهج الدراسية والتخلص من اسلوب التلقين.

5- التخلص من الطابع التجاري للتعليم العالي المبني على الربح وتحقيق المساواة بين تدريسي القطاع الاهلي والحكومي.

6- تبديل مبادئ نظام تقييم الدراسات العليا والبحث العلمي وترقيات التدريسيين.

7- اعتماد مبادئ الكفاءة المهنية في مهنة التدريس والاشراف في البحث العلمي.

8- تطبيق نظام المقررات على كل الاصعدة في الجامعات الحكومية والكليات الاهلية.

9- استبدال نظام القبول المركزي بنظام حديث مبني على المساواة وعلى اساس امتحان سيكومتري.

10- اصلاح هيكل حوكمة الجامعات ومنحها الاستقلالية الادارية والمالية والاكاديمية.

11- تمتين البحث العلمي عن طريق التعاون الخارجي.

21- تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والجامعات واشتراط ان تكون البحوث مقرونة بحل مشكلة حقيقية تواجه المجتمع والبلد.

31- ضمان تمتع التدريسي باستقلالية في الأمور الأكاديمية لتأطير مقرره ونظام التقييم.

41- تعليم وتدريب الطلاب حسب حاجة سوق العمل لضمان حصولهم على وظائف عند تخرجهم.

51- زيادة التخصيصات المالية ضمن الموازنة العامة للتعليم والبحث والابتكار.

محمد الربيعي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close