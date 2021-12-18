داود يقود الشرطة لتعزيز الصدارة

عزز فريق الشرطة صدارته لدوري الكرة الممتاز بعد عودته، أمس الجمعة، بفوز صعب وثمين من أرض مضيفه نوروز بثلاثة أهداف مقابل اثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من المرحلة الأولى.

ويدين القيثارة بفوزه للمهاجم محمد داود الذي أنهى صيامه محرزا هدفين من أهداف فريقه الثلاثة، بينما أضاف المحترف عبد المجيد أبو بكر هدفاً آخر.

وأقيمت المباراة التي احتضنها ملعب نوروز في مدينة السليمانية باجواء مناخية صعبة للغاية، إلا ان هذا الأمر لم يحد من عزيمة لاعبي الفريقين بتقديم مباراة رائعة حفلت بالإثارة والندية لاسيما في الشوط الثاني الذي شهد تسجيل أهداف المواجهة الخمسة.

وبهذا الفوز عزز الشرطة صدارته رافعاً رصيده إلى 35 نقطة، بينما تجمد رصيد نوروز الخاسر عند عشر نقاط في الترتيب الخامس عشر.

وفي بقية نتائج مباريات الأمس، واصل فريق النفط مسلسل تعادلاته السلبية للمرة الثالثة على التوالي وهذه المرة أمام ضيفه زاخو، ليصل رصيد أصحاب الدار إلى النقطة 14 في المركز الثاني عشر، بينما حصن زاخو ترتيبه الثامن برصيد 20 نقطة.

وحسم التعادل السلبي مواجهة الجريحين سامراء والديوانية، ليواصلا تذيلهما قائمة الترتيب.

وانتزع النجف المركز السادس في جدول اللائحة مستفيداً من فوزه على مضيفه نفط ميسان بهدفين من دون مقابل في اللقاء الذي ضيفه ملعب ميسان الأولمبي، وتعد الخسارة الحالية هي الثالثة على التوالي للفريق النفطي ما كلفه التراجع للمركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.