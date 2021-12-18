دهوك وكربلاء يواصلان هيمنتهما على دوري الأولى الكروي

بغداد: نبيل الزبيدي

تمسك فريقا دهوك وكربلاء بصدارة المجموعتين الأولى والثانية بعد تحقيقهما الفوز باختتام الجولة التاسعة من المرحلة الأولى لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم لموسم 2021-2022، وبدأت ملامح التأهل واضحة باقتراب نهاية هذه المرحلة لاسيما ان لوائح الاتحاد المركزي بكرة القدم تؤكد تأهل فريقين اثنين من دوري الدرجة الأولى الى الممتاز للموسم المقبل.

وسجلت نتائج المجموعة الأولى فوز المتصدر دهوك على ضيفه المرور بهدف واحد وبذلك يرتفع رصيده الى النقطة 20، وكذلك حقق الحدود فوزاً كبيراً على سوق الشيوخ باربعة أهداف دون رد ليواصل ملاحقته المتصدر اذ يقف بالترتيب الثاني برصيد 19 نقطة، من جانبه حقق الصليخ الفوز على ضيفه مصافي الجنوب بهدفين مقابل هدف واحد ليرفع رصيده الى 15 بالمركز الثالث، وفاز عفك على الكوفة بهدف واحد، وعاد الرمادي بثلاث نقاط بعد فوزه على اصحاب الأرض فريق العلم بخمسة اهداف مقابل هدف، وتغلب الدفاع المدني على ميسان بثلاثة أهداف

مقابل هدفين.

وحافظ كربلاء على صدارته للمجموعة الثانية برصيد 21 نقطة بعد فوزه على الشرقاط بهدفين مقابل هدف، وبقي فارق النقطة بينه وبين الوصيف البيشمركة الذي خطف هو الآخر فوزاً مهماً من أصحاب الأرض فريق ديالى بهدفين مقابل هدف، وتمكن صاحب المركز الثالث الناصرية من الفوز على السماوة بهدفين مقابل هدف ليصبح رصيده 16 نقطة، من جانبه عاد الصناعات الكهربائية الى سكة الانتصارات بعد تعثره في الادوار الماضية وتمكن من الفوز على فريق الحسين بهدفين مقابل هدف، وانتهى لقاء غاز الشمال مع البحري بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما، واختتمت نتائج هذه المجموعة بفوز الجنسية على بابل بهدفين نظيفين.

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