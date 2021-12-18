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ذي قار.. وفاة نزيلين في سجن الحوت أحدهما بظروف غامضة

أفاد مصدر طبي بمحافظة ذي قار، الجمعة، بتسجيل حالتي وفاة لنزيلين داخل سجن الناصرية المركزي جنوب غربي المحافظة.

وأبلغ المصدر ان “نزيلا يبلغ من العمر 33 عاما من اهالي صلاح الدين ومحكوم بالسجن 15 سنة مرتين اثنين وفق المادة 4 ارهاب توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) بسبب مرض الفشل الكلوي”.

وبين المصدر، أن ” نزيلا آخر من أهالي العاصمة بغداد يبلغ من 43 عاما ومحكوم بالسجن المؤبد وفق المادة 4 ارهاب توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)، بظروف غامضة، حيث تم فتح تحقيق بأسباب الوفاة من قبل قوة أمنية مختصة”.

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