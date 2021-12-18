زغاريد وألعاب نارية.. فرحة عارمة في شوارع الجزائر بكأس العرب .. المنتخب الجزائري فاز على نظيره التونسي بهدفين مقابل لا شيء

الجزائر / حسان جبريل / الأناضول

شهدت شوارع الجزائر، مساء السبت، احتفالات جماهيرية عارمة بعد تتويج منتخبهم للمرة الأولى ببطولة كأس العرب لكرة القدم، التي أقيمت في قطر، وترافق ذلك مع إطلاق ألعاب نارية، ومشاهد من الرقص وإطلاق الزغاريد.

ورصد مراسل الأناضول خروج آلاف الجزائريين إلى الشوارع وساحات العاصمة احتفالا بالتتويج بكأس العرب، بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب تونس بهدفين مقابل لا شيء.

ولوحظ ازدحام مروي كبير وسط العاصمة جراء تدفق آلاف السيارات عقب نهاية المباراة التي عرضت على شاشات عملاقة جهزتها السلطات في مختلف ساحات المدينة.

كما خرج مواطنون بمختلف شوارع العاصمة حاملين الأعلام الجزائرية والفلسطينية احتفالا بالفوز، بينهم رجال ونساء وأطفال وشيوخ.

وبشارعي العربي بن مهيدي وديدوش مراد بقلب العاصمة، أطلقت النسوة زغاريد من شرفات المباني احتفالات بالتتويج.

كما أطلق المحتفلون الألعاب النارية في مختلف الشوارع والأحياء بالعاصمة، في حين احتفل مواطنون بإطلاق أبواق السيارات.

وفي ساحة البريد المركزي تجمع مئات المواطنين ورقصوا على وقع الأغاني الرياضية والألعاب النارية.

وانتشر أفراد الشرطة في نقاط عدة لتسهيل حركة المرور خصوصا على الطريق السريع الرابط بين الضاحية الشرقية للعاصمة ووسط المدينة.

وأظهرت صور وفيديوهات جرى تداولها على المنصات الاجتماعية فرحة غامرة للجزائريين في عديد الولايات والقرى، على غرار قسنطينة وسطيف وعنابة وجيجل وسكيكدة (شرق) ومستغانم ووهران وتلمسان (غرب) وتامنراست وغرداية ووقلة (جنوب).

ولوحظ احتفال الجزائريين بالتتويج في مختلف المدن والقرى، بالعلم الفلسطيني تيمنا بلاعبي منتخبي بلادههم الذين رفعوه في عديد مباريات كأس العرب.

وهنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد فريق بلاده المتوج بكأس العرب، قائلا في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “مبروك يا أبطال العرب.. الله يفرّحكم كما فرحتونا”.

وتوجت 5 منتخبات بلقب كأس العرب خلال 9 نسخ سابقة من البطولة، ويعد المنتخب العراقي الأكثر تتويجا بـ 4 ألقاب، يليه السعودي بلقبين، وكل من مصر والمغرب وتونس بلقب واحد.

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