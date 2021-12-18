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قائمة برشلونة لمواجهة التشي

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، عن قائمة مباراة إلتشي في الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني مساء اليوم السبت.

وشهدت القائمة عودة الظهير الأيسر جوردي ألبا، بعد حصوله على التصريح الطبي اليوم، ليصبح جاهزًا للمشاركة مع تشافي ويكون إضافة كبيرة للفريق الكتالوني.

بينما خرج الظهير الأيمن سيرجينيو ديست من القائمة لإصابته بإرهاق عضلي في الفخذ، وسيتم تقييم حالته في الساعات المقبلة.

وتنطلق المباراة بين برشلونة وإلتشي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت بغداد، على ملعب “كامب نو”، بقيادة الحكم خافيير روخاس. انتهى/ 25

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