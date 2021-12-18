مستشار للكاظمي يرهن تحسن قيمة الدينار بعدة شروط

رهن مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء الاتحادي للشؤون المالية، تحسن قيمة الدينار بعدة شروط يجب توفرها وتحقيقها.

وقال مظهر محمد صالح، ان تحسن قيمة الدينار العراقي يرتبط بقدرة الاقتصاد على النمو إذا تحقق نمو كبير في الاقتصاد وليس نمواً ريعياً، لافتاً الى أن التوقعات تشير الى نمو حالي بنسبة 2.5%، وهذا النمو يوازي نمو السكان الحقيقي.

وأضاف، أن ذلك يحتاج الى التنمية الصحيحة ،وتقليل البطالة وارتفاع فرص العمل،وازدهار المشاريع الاستثمارية ،التي تشجع وتولد الدخل الذي يعوض عن النفط، ويعطي استدامة في العوائد واستدامة بقوة الاقتصاد.

كما بين ان هناك أمرين مهمين ،الأول السياسة النقدية التي تحافظ على استقرار سعر الصرف، وتخلق بيئة مستقرة لفترة طويلة، والثاني دعم المشاريع الاستثمارية للتنمية وتحقيق النمو، لأنه من دون النمو الوضع سيكون سيئاً.

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