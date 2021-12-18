موسيقى الكلاسيك، غاية الفنون جميعا ! (*) د. رضا العطار

ما عاشرت فنا، رغم حبي للفنون كلها، بقدر ما عاشرت الموسيقى منذ صباي.

وعشقي لها، وحياتي معها، يدفعانني احيانا الى الحديث فيها بشئ من الثقة التي قد تزيد عما ينبغي لمن لا يزاولها احترافا. ولكن ما العمل، والفنون كلها تطمح الى الحالة الموسيقية ؟ انها حالة الابداع المثلى. ولا بد منها غذاء كالخبز كل يوم، فتحمل النفس عبر الزمن المفروض علينا بلا ايقاع وبلا نغم.

ثمة تاكيد خاص على اهمية الموسيقى بالنسبة لحياة الطفل، فمنذ اللحظة التي يتكون فيها جنينا في رحم امه – وقد تبين ان النباتات والحيوانات والطيور بالخصوص تستجيب للموسيقى، فيحسًن نموها. وتزهو الوانها – وما هذا الا اشارة لنا للتاكيد على اهمية الموسيقى بالنسبة للانسان مهما تكن سنه. – واذا كان الباحثون يخوضون في تفاصيل قضية الانغام واثرها في صقل حواس الطفل ونمو مداركه، فانني اود ان اتحدث قليلا عن تلك العلاقة القديمة بين الالحان الموسيقية وبين حياة الطفل وهو يواجه حياته بافراحها واتراحها.

يقول كاتب السطور : كنت في خمسينيات القرن الماضي اقيم في المانيا، وكان من عادتي ان اقتني بطاقة الكونسرت لحفلات السنة مقدما، احضرها مرتين في الشهر. وفي احدى المرات، شاهدت طابورا طويلا من اطفال المرحلة الابتدئية يقفون خارج بناية الكونسرت، لم اعر للمشهد اهمية، دخلت الى القاعة ولم اجد فيها احد، مع ذلك جلست في المكان المخصص لي وانتظرت. و بعد لحظات واذا بالاطفال يدخلون القاعة بكل هدوء وخشوع، يملؤن المقاعد جميعها.

ازيح الستارعن المسرح ودخلت الفرقة الموسيقية وبعد لحظات ظهر قائد الاوركسترا، وبدا الاطفال يصفقون، انحنى الماسترو محييا، ثم بدأ يشرح للأطفال الثقافة الموسيقية، يسمعهم نماذجا من نغم كل آلة موسيقية وماذا يعني ذلك – – – وقد علمت بعد ذلك بان معرفة الطفل بفن الموسيقى هي ضمن منهاجه المدرسي، اي ان الثقافة الفنية مفروضة على الطفل منذ هذه السن. فالفن الراقي في المانيا مقدر ومحترم حتى على الصعيد الرسمي وبكل انواعه.

يقول الشاعر الالماني الشهير شلر : ان الرقص وما يصاحبه من موسيقى هو الصورة المثلى للمجتمع المتمدن. انه الحركة المنضبطة والمتغيرة في آن واحد. الفرد الراقي هو ذلك الذي يحيا ضمن الضوابط والنظم الانسانية الجمالية التي تدخل في مجال التربية والتعليم. وهي طريقة ناجحة جدا، حتى وكأنها تعالج صفاته السلبية ان وجدت.

فالانسان مثل هذا عندما يكون عاشقا مبتهجا، اذ تثير خيالاته ومشاعره – – وهل من عاطفة تعتلج في نفس الانسان لا تجد غذاءها الروحي إلا في الموسيقى ؟

كان البابليون القدامى يضعون (انانة) ربة الموسيقى في اعلى مراتب الالهية :

وما اثرها العميق في نفوس المجتمعات الا اثر الموسيقى الغامض في تحريك تلك العواطف – – – لقد عبر الانسان عن نفسه منذ ان وعى شخصه محاطا بكيانات اخرى، جعلت الوشائح بينه وبينها تتداخل وتتعقد – ومنذ ان اخذ يدرك ما بينه وبين الطبيعة من علاقة وترابط روحي، ومنذ ان احس ان بينه وبين الكون كله تجاوبا يريد ان يفهمه او يحدده على نحو ما، ومن هذا التعبير نشأت الفنون كلها. باشكالها واساليبها المتباينة، في الصوت والصورة والكلمة والحركة. وبقدر ما وجد الانسان في هذا التعبير ترويحا عما يتراكم في دواخله من انفعالات ورؤى، فانه وجد ايضا ان هذا الذي يروّح عنه، يغذيه في الوقت نفسه، ويقوّيه على مجابهة مشاقه، ويشفيه مما يعتريه من وجيعة او كآبة، انه يعيد اليه توازنه في العالم.

وفي هذا السياق اقول : كان الموسيقار بيتهوفن المولود عام 1770 يطيل الجلوس في غابات فيينا، ساعات وساعات، صامتا صاغيا متأملا ! . وحينما كان النمساويون بسألونه عن سره، كان يجيبهم : ( كي اتلقى الهاماتي النغمية، التي تنحدر اليّ من الزهور و الرياحين. انني ارهف سمعي الى الهسهسات التي تحدثها حركة وريقاتها الطرية. ان رفيفها الرهيف تحدث انغاما تطنطن في سمعي. تحرك خلجات روحي و تطربها. فدنيا هذه النباتات، دنيا طرب وسرور. اني اتلقّاها كأنغام اثبتها في دفتري بشكل نوتات موسيقية، تسمعونها في قاعة الكونسرت – – نعم لقد كانت لبيتهوفن قدرات فنية خارقة في تحويل (لحن) الشجر الى لحن، يفهمه البشر.

وقد اكد مؤتمر الموسيقى العالمي الذي عقد في طاشقند عام 1964 بان بيتهوفن هو الموسيقار الوحيد الذي لم يقتبس الفن من غيره. .

فلا اظن ان في تاريخ آداب الامم كلها كاتبا او شاعرا او فيلسوفا لم تكن الموسيقى محركا كبيرا لالهامه. ومؤثرا في طرائق تفكيره، وكتابته، وكان الشعراء دوما وفي طليعتهم الشعراء العرب، اشد الناس تعبيرا عن ولعهم بالموسيقى، فراحوا ينافسون ايقاعاتها الصوتية بايقاع كلماتهم، وارادوا مضاهاة اثرها في النفس في اطلاق معانيهم باوزان مشتقة من اوزانها.

قبل ثلاثة قرون مضت قال السير توماس براون في احد كتبه : ( حيثما يوجد التناغم والانتظام والتناسب، توجد الموسيقى، وبذلك نحن الذين على الارض نحافظ على موسيقى الاجرام السماوية ). فمنذ قدامى العراقيين ومن بعدهم الاغريق، احس الانسان بان اجزاء الكون او اجرامه السماوية، تتحرك بانتظام وتناغم وتنبعث من حركتها تلك الموسيقى المطلقة التي نسعى اليها نحن، ان نرجع بعضا من اصدائها. فنحن انما نحيا الحياة الخليقة بنا، ما دامت هذه الموسيقى في تناغمها. فإذا اضطربت، اضطربت حياتنا جميعا، انها تمثل ذلك الخير المطلق الذي تتوق النفس الى ان تكون ابدا جزءا منه.

ولئن كانت الموسيقى طوال تاريخ البشرية، قد اقترنت بالحب بقدر ما اقترنت بالتقوى، فما ذاك إلا لانها ارتبطت دوما باجمل مشاعر الانسان وارق عواطفه واشدها غزارة وايحاءا ونقاوة، وما ذلك كله ايضا على النقيض من الكراهية والضغينة: فالموسيقى انما تعبر في بعض ما تعبر عن سعي الانسان نحو انسجام الذات مع الآخر – نحو التفاهم والتسامح والصفاء.

لا ريب ان ثمة من الناس من لا يستجيبون للموسيقى، لسبب او آخر، ولكنهم الشواذ في المجتمع الانساني – – ولشكسبير رأي مشهور في ذلك – يرد في مسرحية (تاجر البندقية) : حيث يقول : ( كل امرئ خلت من الموسيقى نفسه ولا يحركه عذب النغم – خليق بالغدر والخيانات – حركات روحه بليدة – وعواطفه مظلمة – اياك والثقة في انسان كهذا )

كان هذا الشاعر يرى ان الكثير من النشاط الانساني بلغة الموسيقى وكناياتها، فكانت الحياة بالنسبة له تتمثل في طراوتها من ناحية واضطرابها من ناحية اخرى. فهي تتجسد في السلام والطمأنينة والنشوة في الحالة الاولى وفي عاصفة العنف والبغضاء والقتل والتدمير في الحالة الثانية – – – ويقول : (كما تكدر عذوبة الموسيقى اذا اختل ايقاعها، هكذا تتكدر حياة البشر اذا اختل ايقاعها وتناغمها، – – ونحن جميعا نعرف تلك الزعزعة التي تجتاحنا حين تضطرب العلائق وتعصف بتوازننا الاحداث، فنلجأ الى الموسيقى، هبة الله للانسانية المعرضة دوما الى العذاب، نستعيد بها توازن النفس وتناغم الاعماق من جديد – ولا انكر انني كثيرا ما اشعر حين اصغي الى الموسيقى انها تنفض كياني لتعيد تركيبه من جديد، يشعرني بحياة تزخر بالحب والاستبشار )

واذا كان قرع الطبول وصدح الابواق يحثّ على القتال بين البشر، لما يثيران في النفس من الحرارة والحماس ! فان بوسع قرع الطبول وصدح الابواق ايضا ان يثير في النفس الحرارة والحماس لبعث المحبة والتآخي بين ابناء البشر.

لعل بيتهوفن اعظم من استطاع ان يعبر عن ذلك كله في سنفونيته التاسعة، اذ ناقش بالموسيقى التنابز بين البشر لكي يطلق بعد ذلك صرخة الحب الهائلة للانسانية كلها، حين حول قصيدة الشاعر الكبير شيلر الى انغام من اعظم واروع ما عرفت الحضارات كلها، ليدعو فيها الى فرحة الانسان بالانسان وهو يردد (ايتها الملايين ! انني اعانقك).

* جبرا ابراهيم جبرا في (تأملات) مع اضافة لكاتب السطور.

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