موعد مباراة الجزائر وتونس في نهائي كأس العرب 2021.. والقنوات الناقلة

أحمد ناجي

يلتقي منتخبا الجزائر وتونس في نهائي كأس العرب 2021، اليوم السبت 18 ديسمبر في ديربي شمال إفريقي.

تأهل منتخب الجزائر كوصيف للمجموعة الرابعة، وتخطى نظيره المغربي في دور الثمانية بركلات الترجيح، قبل أن يحقق فوزا صعبا ومثيرا بنتيجة 2-1 على قطر في المربع الذهبي.

في المقابل، تأهل منتخب تونس على صدارة المجموعة الثانية، وتخطى عمان في ربع النهائي بالفوز 2-1، قبل أن يقصي منتخب مصر في المرحلة التالية بهدف قاتل..

موعد مباراة الجزائر وتونس في كأس العرب 2021

وتنطلق صافرة البداية اليوم السبت في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وتونس في كأس العرب 2021

تذاع مباريات كأس العرب 2021 عبر شبكة بي إن سبورتس والكأس القطريتين، بشكل مجاني على قنواتها المفتوحة.

كذلك تبث القناة الرسمية لـ “بي إن سبورتس” عبر موقع “يوتيوب”، المباريات بشكل مجاني أمام الجماهير أيضا.