استهداف المنطقة الخضراء في بغداد بصاروخي كاتيوشا

ذكرت خلية الإعلام الأمني أنه “تم تفجير الأول في الجو بواسطة منظومة سيرام، أما الثاني فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات”

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، استهداف المنطقة الخضراء في وسط العاصمة بغداد بصاروخي كاتيوشا.

وذكرت الخلية في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع”، الأحد، أن “المنطقة الخضراء ببغداد تعرضت إلى قصف بواسطة صاروخين من طراز كاتيوشا”.

وأوضحت الخلية، وفق الوكالة، أنه تم تفجير الأول بالجو بواسطة منظومة “سيرام”، في حين سقط الثاني قرب ساحة الاحتفالات، مما تسبب بأضرار في سيارتين مدنيتين، مشيرة إلى أن “القوات الأمنية باشرت التحقيق في الحادث لتحديد موقع الإطلاق”.

وتضم المنطقة الخضراء في بغداد، سفارة الولايات المتحدة بالإضافة إلى سفارات أوروبية أخرى، وتتعرض تلك المنطقة لهجمات صاروخية عديدة، في حين تتهم واشنطن ميليشيات “الحشد الشعبي” الموالية لإيران، بالتورط في تلك الهجمات.