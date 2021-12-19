اصابة امرأة وطفلة برصاص تشييع جنازة في ذي قار

افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، السبت، بتسجيل حالتي إصابة برصاص تشيع جنازة وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر ان “اطلاق نار في تشييع جنازة بقرية آل نياز عند مدخل مدينة الناصرية مركز المحافظة أدى لإصابة طفلة دون سن العشر سنوات من عمرها وهي من أهالي القرية، فضلا عن اصابة شابة في العشرين من عمرها كانت بقرب باب منزلها بمنطقة حي الشهداء”.

وبين المصدر، أن “المصابتين تم نقلهما للمستشفى التركي لغرض تلقي العلاج اللازم، فيما فتح تحقيق بحق الجناة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط