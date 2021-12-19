الأنواء الجوية: استمرار تأثير العراق بحالة عدم الاستقرار الجوي هذا الأسبوع

تشير التوقعات إلى استمرار تأثر المناطق العراقية اليوم السبت (18 كانون الأول 2021)، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، فيما أصدرت وزارة النقل/ الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي ، قسم التنبؤ الجوي ، اليوم التقرير الجوي الخاص بتأثر العراق بحالة الأمطار المتوقعة للأيام المقبلة.

وأوضح مدير قسم التنبؤ الجوي حيدر حبيب، في التقرير الصادر عن الوزارة، بأنه من المتوقع بأن يستمر تأثر البلاد هذا اليوم بأندماج المنخفضين الجويين الأول من البحر المتوسط والثاني من البحر الأحمر، ترافقهما كتلة هوائية معتدلة ورطبة ليكون الطقس ،اليوم السبت 18/12/2021 :

(للمنطقة الوسطى ) غائم جزئي وفي الأقسام الشرقية منها يكون غائمًا مصحوباً بتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا خاصة في الشريط الحدودي ( ديالى ،واسط، خانقين ) مع إحتمال حدوث سيول .

أما (المنطقة الشمالية) فسوف يكون غائما مصحوبا بتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة وحدوث عواصف رعدية ، خاصةً في مناطق (السليمانية ، أربيل، الموصل، دهوك) مع أحتمال حدوث سيول .

غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة ليلًا في أماكن متفرقة من المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون رعدية أحيانًا.

فيما يخص (المنطقة الجنوبية ) سيكون الطقس غائما مع تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة وحدوث عواصف رعدية أحيانًا في عدد من المحافظات ومنها محافظة ( البصرة، العمارة، المثنى، الناصرية ) مع احتمال حدوث سيول في المناطق الشرقية والحدودية بالنسبة للبصرة والعمارة .

وبين التقرير أن الحالة الجوية ليوم الأحد الموافق (19 كانون الأول 2021)، للمنطقة الوسطى غائم جزئي، والمنطقة الشمالية غائم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بسبب ضعف تأثير المنخفض الجوي فضلًا عن المنطقة الجنوبية (غائم مع تساقط أمطار خفيفة في أقسامها الشرقية (بصرة- عمارة، المثنى).

والجدير بالذكر أن يوم الاثنين الموافق (20 كانون الأول 2021)، المناطق كافة سوف يكون غائما مصحوبا بتساقط أمطار متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية.

فيما سوف يكون يوم الثلاثاء الموافق (21 كانون الأول 2021)، المناطق كافة غائما مصحوبا بتساقط أمطار متوسطة الشدة وفي الأقسام الشرقية غزيرة من محافظات السليمانية أربيل، الموصل، صلاح الدين.

ويزداد تأثر البلاد بالمنخفض الجوي المذكور أعلاه مسببًا تساقط أمطار خفيفة كذلك أمطار متوسطة في البصرة، العمارة ، المثنى ومن المحتمل حصول سيول في المناطق الحدودية من شمال العراق وجنوبه .

وبهذا الصدد بين التقرير أن يوم الأربعاء الموافق (22 كانون الأول 2021)، سوف تتساقط الأمطار على المنطقة الشمالية، وتكون غزيرة في ( زاخو، دهوك، الموصل، أربيل، السليمانية)، لذلك ننوه بأحتمال حدوث سيول في المناطق الشمالية الشرقية والحدودية .

وأختتم التقرير بأن يوم الخميس الموافق (23 كانون الأول 2021) ينحسر تأثير المنخفض تدريجيًا فيكون الطقس صحوا إلى غائم جزئي في عموم البلاد عدا مناطق (الموصل، أربيل، السليمانية) يكون غائمًا مع أمطار متوسطة الشدة ويتحسن بعد الظهر.

رفعت حاجي.. Kurdistan tv