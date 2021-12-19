الثقافة تتبرأ من حفلات أثارت الجدل أقيمت في بغداد مؤخراً

نأت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، أمس السبت، بنفسها عن حفلات أقيمت في بغداد مؤخراً، مؤكدة عدم مسؤوليتها عن تنظيمها، داعية المتعاقدين ممن يريدون استضافة فنانين من خارج البلاد إلى التنسيق مع نقابة الفنانين العراقيين. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العلياوي، في حديث تلفزيوني تابعته (المدى)، إن “الوزارة بقطاعاتها الثلاث، الثقافة والسياحة والآثار، هي وزارة تخصصية تعمل عبر دوائرها بمجموعة من الفعاليات المرتبطة بها”.

وأضاف العلياوي، أن “الحفلات الغنائية خارج اختصاص الوزارة وهي غير مسؤولة عن أية جهة خاصة تقيم حفلة غنائية سواء أكانت موافقة للذوق العام أم لا”. وأشار، الى أن “هذا الموضوع يخص الشركات أو الجهات التي توجه الدعوة إلى الفنانين والمطربين وهي التي تتحمل المسؤولية عن تلك الدعوات”.

وأورد العلياوي، أن “الوزارة ليس من اختصاصها أن تعطي الموافقة بدخول فنان معين إلى العراق، ولا يتم سؤالها في هذا الموضوع، كما أنها غير معنية بتوفير الحماية الأمنية”. وشدد، على أن “الضجة التي اثيرت بشأن حفلة الفنان المصري محمد رمضان في بغداد قبل أيام، لا شأن لنا بها ولم يتم اخذ رأي الوزارة بصددها، كما أن الشركة التي اقامت الحفلة لم تنسّق معنا”.

ويواصل العلياوي، أن “الجهة المعنية بالتنسيق بشأن هذه الحفلات من الناحية الفنية هي نقابة الفنانين العراقيين”.

ودعا، “الشركات التي تريد اقامة حفلات من هذا النوع إلى أن تنسّق مع نقابة الفنانين؛ كون لديها الخبرة والعلاقات وفهم لواقع العمل الثقافي الفني في هذا المجال”.

وأفاد العلياوي، بأن “الوزارة لديها دائرة الفنون الموسيقية التي يديرها علاء مجيد، وهناك مجموعة من الفرق الفنية المرتبطة بالوزارة منها الفرقة السمفونية العراقية أو فرقة التراث”.

ويسترسل، أن هذه “الفرق منظمة ومرتبة ووزارة الثقافة مسؤولة عن أدائها، كذلك الحال بالنسبة للفرق المرتبطة بدائرة السينما والمسرح”. وذكر العلياوي، أن “ما تقدمه هذه الفرق يكون ضمن خطة وزارة الثقافة ورؤيتها وهويتها الوزارية، أما الجهات الاخرى التي تقوم باقامة الحفلات وتقدم فقرات فنية فأنها لا تراجع الوزارة ولم تحصل على الموافقة منها”. وتحدث، عن “اعتقاد خاطئ لدى البعض بأن للوزارة دور رقابي وأنها تعطي الاجازة، وهذا غير صحيح ويخرج عن اختصاصنا”.

وأكد العلياوي، أن “العراق بلد تعددي ديمقراطي ويمكن لكل شخص أن يعبّر عن رأيه، ولا يجوز احتكار أي موقف يصدر في حدود القانون”.

وبيّن، أن “التظاهرات التي رفضت إقامة هذه الحفلات ترى أنها لا تناسب العراق وبيئته وحضارته ودوره الثقافي والفني”.

ومضى العلياوي، إلى أنه “فعاليات ستكون على مستوى بعض الدوائر التابعة للوزارة خلال موسم اعياد رأس السنة، وهي فقط التي يمكن أن نُسأل عنها وليس غيرها”.

وكانت تظاهرات خرجت بالقرب من أحد المواقع الترفيهية في بغداد احتجاجاً على حفلات غنائية اقيمت فيه.

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