الشرطة الاتحادية تعتقل 7 متهمين بإطلاق العيارات النارية في بغداد

بعد ورود معلومات دقيقة بوجود مشاجرة وإطلاق عيارات نارية في منطقة (ام العبيد) جنوب شرقي بغداد، على الفور تم تشكيل فريق أمني من اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية ضمن قاطع مسؤولية الفوج الاول بالاشتراك مع مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ، تم خلالها القبض على 7 من المتهمين وبحوزتهم 5 بنادق مختلفة الانواع، 8 مخازن بندقية،75 إطلاقة بندقية جهاز اتصال بيني عدد 2، جعبة مخازن بندقية بالاضافة الى عجلتين استخدمتا في الحادث حيث تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة اصوليا لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم.

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