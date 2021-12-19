الصحة العراقية توضح حقيقة تسجيل إصابة بمتحور “أوميكرون”

أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، أنها لم تسجل أي إصابة بمتحور أوميكرون لغاية الآن، فيما أشارت إلى أن تسجيل العراق إصابات بالمتحور الجديد وارد جدا.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان، “نشكر الجهود المتواصلة لوسائل الاعلام في دعمها لوزارة الصحة في مواجهتها لجائحة كورونا، وكذلك استمرارها ومتابعتها في نشر رسالة التثقيف والتوعية الصحية”، لافتا الى ان “الاحداث تتسارع بشأن المستجدات المتصاعدة حول المتحور الجديد والاجراءات المتخذة في البلدان القريبة والبعيدة من العراق”.

وأضاف، أن “العراق لم يسجل أي إصابة بالمتحور الجديد لغاية اليوم السبت، رغم ان هذا الأمر ممكن ووارد جدا”، مؤكدا “استعداد الوزارة للتعامل مع هذا المتغير”.

مشيراً إلى ان “اساسيات الوقاية تبقى نفسها والمتمثلة بالالتزام بالاجراءات الوقائية واهمها ارتداء الكمامات التي ثبت انها تحقق وقاية عالية جدا من الاصابة من الفيروس، اضافة الى التباعد الجسدي وغسل وتعقيم اليدين باستمرار وتلقي اللقاحات”، مبينا ان “اخر البيانات الرصينة من الجهات الدولية المعتمدة تؤكد على تلقي اللقاحات لاسيما الجرعة الثالثة لفئات الاختطار كونها توفر الحماية من جميع السلالات من ضمنها المتحور الجديد”.

مردفاً، أن “هناك عدة مؤسسات علمية الان مستمرة بالبحث والتجربة وجمع البيانات وتحليلها وكل يوم هناك مستجدات بهذا الشأن، الا ان اللقاح يبقى يحقق وقاية حقيقية من الاصابة بهذا الفيروس”.

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