الصراع على رئاسة البرلمان ينذر بانفراط مبكر لاتفاق تقدم وعزم

بغداد/ فراس عدنان

رغم الحديث عن حصول اتفاق داخل البيت السني الأسبوع الماضي، لكن منصب رئيس مجلس النواب ما زال العائق الأكبر أمام تنفيذ هذا الاتفاق واستمراره.

وفي وقت يعبّر تحالف تقدم بثقة عن تجديد ولاية زعيمه محمد الحلبوسي، يقف تحالف عزم بزعامة خميس الخنجر بالضد من هذا التوجه، ورجح المضي بمرشحين اثنين إلى جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، لاختيار احدهما.

ولعل المنصب يعد المعرقل الأبرز بشأن اعلان التحالف بين قطبي السنة الفائزين في الانتخابات، لما يحمل من رمزية للمكون في العملية السياسية بنحو عام.

ولدى تحالف تقدم نحو 37 نائباً بموجب النتائج النهائية للانتخابات، فيما يتحدث تحالف عزم عن وصول عدد المنضوين إليه إلى 34 نائباً بعد انضمام عدد من الفائزين.

ويقول المرشح الفائز عن تحالف عزم محمد نوري العبد ربه، في حديث إلى (المدى)، إن “القوى السنيّة أما أن تكون جزءا فعّالا ومشاركا في العملية السياسية وفي الحكومة بنحو خاص، أو أن ترضى بكلمة المشاركة فقط”.

وأضاف العبد ربه، أن “الواقع يؤيّد أن الدور السني يقتصر على المشاركة من دون أن يكون له تأثير في إدارة الدولة، وهذا ما ظهر بنحو واضح خلال السنوات الماضية ونريد اليوم تغييره”. وأشار، إلى أن “الغاية من الحوارات مع تحالف تقدم ليست الاكتفاء بمنصب رئيس مجلس النواب أو الوزارات”، مبيناً أن “هناك مفاصل كبيرة في الدولة ينبغي أن يكون للمكون حصة فيها مثل مناصب وكالات الوزارات أو المدراء العامين والاجهزة الأمنية، وجميع الدرجات الخاصة في مؤسسات الدولة”. ونوّه العبد ربه، إلى أن “التفاهمات مع تقدم حصلت على اعتبار أن لدينا ملفات مشتركة لا نختلف عليها منها المغيبين وقانون العفو العام وإعادة اعمار المناطق المحررة وإعادة النازحين”.

وشدّد، على أن “القضايا السياسية وما يتعلق بتقاسم المناصب والوزارات لم يتم البحث فيها لغاية الوقت الحالي وما يتم التطرق إليه هو المشتركات وما يعاني أبناء المناطق المحررة”، وذهب إلى أن “المكون السني أصبحت لديه كتلتان متقاربتان من ناحية عدد المقاعد وبفارق ليس الكثير”.

كما نفى العبد ربه، “الخوض ولو بنحو غير مباشر في منصب رئيس مجلس النواب لغاية الوقت الحالي”، موضحاً أن “كلا من تحالف تقدم وعزم لديه مرشحين للمنصب سنحاول أن نذهب بمرشح واحد لجلسة انتخاب رئيس مجلس النواب”.

وأفاد، بأن “عدم اتفاقنا سيؤدي إلى تقديم مرشحين اثنين على أكثر تقدير، واحد عن عزم والآخر عن تقدم والاختيار سيكون لمجلس النواب”.

وذكر العبد ربه، أن “رئيس مجلس النواب سواء أكان من تقدم أو عزم سيكون راعياً لجميع القوى السياسية السنية ويمثلهم في الرئاسات الثلاث”.

ويجد، أن “العملية السياسية بنيت منذ عام 2003 ولغاية الوقت الحالي على التوافقية في تشكيل الحكومات، ولم تكن هناك اغلبية وديمقراطية حقيقية”.

وأردف العبد ربه، أن “واقع الحال فرض علينا طيلة هذه السنوات أن نبقي على التوافقية، وليس اللجوء إلى خيار الديمقراطية بحكم الاغلبية”.

ورأى، أن “جميع الاحزاب السياسية لا تريد أن تتحول إلى المعارضة وتفضل الاشتراك في الحكومة وتحصل على ما تعتبره حصتها من الوزارات”.

ويسترسل العبد ربه، أن “الحديث عن الانتخابات والديمقراطية قد يكون في أغلب طياته مجرد شعارات لكن واقع الحال والتطبيق يختلف على نحو كبير”.

ومضى العبد ربه، إلى أن “المعارضة حتى وان كانت تضم 80 أو 90 نائباً فأنها لن تتمكن من تمرير قانون أو تعطيل مشروع مدعوم من الكتل المشكلة للحكومة، إلا إذا كانت لديها قوى جماهيرية تستطيع تحريكها”.

من جانبه، ذكر النائب السابق المقرّب من تحالف تقدم كامل الدليمي، في حديث إلى (المدى)، أن “الوضع الحالي يتطلب من القوى السنية أن تتوحد وهو ما حصل فعلياً ونتطلع إلى مزيد من التفاهمات في المرحلة المقبلة”.

وتابع الدليمي، أن “موضوع اختيار رئيس مجلس النواب في طريقه إلى الحسم، وأن زعيم تحالف تقدم محمد الحلبوسي هو المرشح الأقوى، ولعله الوحيد من دون منافس”.

ولفت، إلى أن “المرحلة الحالية تتطلب من الكافة البحث عن المصلحة العامة والابتعاد عن كل ما يعطل عملية المضي نحو الجلسة النيابية الاولى واختيار الرئاسات الثلاث”.

وانتهى الدليمي، إلى أن “وحدة الموقف السني سوف تشجع البيت الشيعي على توحيد كلمته، وهناك توافق واضح داخل البيت الكردي، وبالتالي نمضي نحو استقرار العملية السياسية من دون معرقلات”.

وكان تحالفا تقدم وعزم أعلنا الأسبوع الماضي عن اتفاق بتشكيل جبهة سياسية موحدة للتفاوض، وإعداد ورقة تتضمن مطالب المكون السني.

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