القطريون يحتفلون بالعيد الوطني.. سفير قطر في بغداد: تجمعنا مع العراق علاقات متينة ونسعى إلى تطويرها

تحتفل دولة قطر في الثامن عشر من كانون الأول كل عام، بيوم الاستقلال، أو ما يعرف بـ(العيد الوطني). ففي مثل هذا اليوم من العام ١٨٧٨، تأسست دولة قطر على يد الشيخ جاسم بن محمد، ومنذ ذلك الحين وحتى هذا اليوم، يحرص القطريون على تنظيم احتفالات وطنية تعكس هويتهم.

بهذه المناسبة، التقت جريدة (المدى) سعادة سفير دولة قطر في بغداد خالد بن حمد السليطي، الذي أكد أن الاحتفالات التي تنظم بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر، تعكس هوية الدولة وتراثها وقيمها، مشيراً إلى أن اليوم الوطني، هو مناسبة عزيزة على قلوب جميع المواطنين القطريين.

وقال السليطي: إن قطر امتلكت مقومات جعلتها في مصاف الدول المتقدمة، وإن ما تملكه قطر من ثروات طبيعية، وفي مقدمتها الغاز الطبيعي، تم استثماره بطرق رشيدة من قبل الحكومة، ما انعكس على الجانب المعيشي لمواطنينا وعموم دولتنا، وإن ذلك انعكس بشكل واضح على الاستقرار السياسي الذي تشهده الدولة.

وأشار إلى أن الحكومة في قطر تولي حياة شعبها اقصى درجات الاهتمام، وتسعى إلى حياة كريمة ومتطورة للمواطنين القطريي نكافة، وهذا سر نجاح الدولة القطرية وتطورها المستمر.

وأضاف: إن قطر تمتلك علاقات دولية وثيقة مع دول المنطقة، وكذلك الدول العظمى، ما مكنها من لعب أدوار إيجابية، في المنطقة والعالم. وإن قطر تمكنت من تجاوز جميع التحديات التي تحيط بها في المنطقة، وما زلنا نعمل على تهدئة أوضاعها، ودعم استقرارها والوصول إلى حلول سلمية تدفع عنا وعن جميع الشعوب كل ما هو مؤذٍ. وتابع: قطر لديها علاقات جيدة مع العراق، وهي تسعى إلى تعميق هذه العلاقة، لما فيه صالح الشعبين (القطري والعراقي)، مضيفاً أن قطر ستكون أكبر المصدرين للكهرباء إلى العراق ضمن مشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج.

وقال إن السفارة القطرية في العراق، باشرت مهامها بشكل رسمي في الفترة الأخيرة، وهي ستعمل مع الحكومة على تبادل الخبرات والقدرات في مجالات متنوعة، خاصة في مجال التعليم والطاقة، حيث سنسعى إلى توقيع اتفاقيات ثنائية.

وأضاف: ان قطر تعمل على دعم مشاريع الاعمار في المناطق المتضررة من داعش، وهي دائمة الدعم للشعب العراقي، في كل العراق، مشيراً إلى أن قطر تسعى الى فتح قنصلية لها في إقليم كردستان، وان هناك موافقات بهذا الجانب ونحن نعمل على تهيئة الظروف الفنية لفتح القنصلية القطرية في الإقليم.

وفي شأن استضافة قطر لكأس العالم، الحدث الرياضي الأبرز، قال سعادة السفير خالد بن حمد السليطي، إن دولة قطر أنجزت كافة الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم، وإنها اختبرت تلك الاستعدادات من خلال استضافة بطولة كأس العرب، التي أقيمت أخيرًا في قطر، وكانت استضافة ناجحة.

وأضاف: ان استضافة قطر لبطولة كأس العالم، ليس انجازا خاصا بقطر، إنما هو انجاز يحسب لكل العالم العربي.

وختم سعادة السفير حديثه لـ(المدى) قائلا: ان قطر والعراق دولتان تجمعهما علاقات متينة، ونحن لا ننسى الموقف العراقي الداعم لقطر حينما فرض حصار خليجي عليها، حيث فتح العراق اجواءه امام الطيران القطري، وكذلك موانئه كانت محطات لإيصال البضائع لقطر.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط