الكهرباء تُدخِل وحدات توليدية وتحويلية جديدة

بغداد: مهند عبد الوهاب

أدخلتْ وزارة الكهرباء وحدات توليدية وتحويلية جديدة للخدمة، وأشارت إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجّه وزارتي التخطيط والمالية بتوفير كل الاحتياجات المالية للوزارة من أجل تنفيذ خططها لسد حاجة البلاد منها من الطاقة الكهربائية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى العبادي، : إن “وزارة الكهرباء عملت على إدخال وحدات توليدية وتحويلية جديدة ستباشر الخدمة والعمل الفعلي منتصف شهر شباط من العام المقبل إضافة الى تهيئة الخطوط الناقلة للطاقة التي ستتيح نقل طاقات إضافية للشبكة”.

وأكد أن “الاستعداد لإضافة المحطات التوليدية للشبكات الناقلة وصلت نسبة تجهيزه الى 82 % من الانجاز”، مبيناً أن “ملاكات الوزارة تعمل على تأهيل محطات الديزل الحديثة، وقد انتهت الوزارة من توقيع العقد وإحالتها للتأهيل الكامل، كما انتهت الملاكات من تأهيل محطة (دبس) في محافظة كركوك وبدأ العمل بمراحل جديدة بمحطة (بيجي) الغازية”.

وبين أن “هناك استعدادات كبيرة لاستقبال فصل الشتاء وتأهيل شبكات التوزيع مع التشديد والحرص على استثناء جميع المحطات لتصريف المياه الثقيلة ومحطات تصريف الأمطار من القطع المبرمج، وتشكيل فرق مرابطة إضافة الى التنسيق العالي مع الدوائر البلدية والأمانة والاستنفار التام لمواجهة أية أحوال جوية يمكن حدوثها”.

وطالب العبادي “الحكومة بوضع خطة وقودية ناجحة بسبب التأثر سلباً في المنظومة على خلفية انحسارات إطلاقات الغاز الإيراني”، مبيناً “أننا نحاول أن نجتهد بالتنسيق مع وزارة النفط، ولكن الخلل واضح وموجود، وقد أفقدنا قرابة 3 آلاف ميكا واط بسبب انحسارات الغاز”، مشدداً على أهمية “توفير الدعم المالي للخطة التي وضعتها الوزارة وبدأ العمل بها، وقد وجّه رئيس الوزراء وزارتي التخطيط والمالية بتوفير كل احتياجات وزارة الكهرباء لسد حاجة البلاد من الطاقة”.

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