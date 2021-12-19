النوري ووفد السفارة الالمانية يبحثان عودة العراقيين طوعيا للبلاد

استقبل الوكيل الاداري لوزارة الهجرة والمهجرين الدكتور كريم النوري ، القائم بالاعمال الالماني لدى العراق السيد بيتر فلتن والوفد المرافق له، في مقر الوزارة وسط العاصمة بغداد، وبحثا أوضاع العراقيين المتواجدين على الحدود البيلاروسية والليتوانية، وضرورة الحد من الهجرة غير الشرعية لما يترتب عليها من تبعات قانونية عليهم، فضلا عن المخاطر التي يتعرض لها العراقيون أثناء الهجرة، اضافة الى مناقشة ملف أوضاع الجالية العراقية المرفوضة طلباتهم في المانيا، وضرورة إيجاد آليات مناسبة لتشجيعهم على العودة الطوعية والتشديد على رفض العودة القسرية لجميع اللاجئين العراقيين .

وحضر الاجتماع المستشار الالماني لشؤون السياسية والهجرة ومسؤول في الشرطة العربية والدولية لمنفذ مطار بغداد وسكرتير اول المقرر للجنة الامر الديواني (٣٧٣) في وزارة الخارجية.

من جانبه اشاده السيد بيتر فلتن بـ”الدور الكبير الذي تقدمه وزارة الهجرة والمهجرين العراقية من خلال الجهد الاستثنائي المقدم للعراقيين المتواجدين في دول المهجر والية عودتهم طوعيا، في ظل التحديات التي تواجهها الحكومة العراقية .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط