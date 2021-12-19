جنايات ديالى: الحبس الشديد لمدان يحتال على النساء ويبتزهن

بغداد / إعلام القضاء

أصدرت محكمة جنايات ديالى، حكماً بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات بحق أحد المجرمين عن جريمة ابتزاز فتاة مقابل دفع مبالغ مالية ونشر صورها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “المجرم قام بابتزاز فتاة بطرق احتيالية بعدما ادعى انه امرأة معالجة روحانية (عراف) ويستطيع مساعدتها، ثم قام بتهديدها بنشر صورها في حال امتناعها عن دفع مبالغ مالية له”.

وتابع أن “الحكم بحق المجرم يأتي استنادا لأحكام المادة 452 /1 من قانون العقوبات “.

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