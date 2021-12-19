“خطأ” يتسبب بمقتل منتسب بقيادة شرطة كركوك على يد إبنه!

تسبب خطأ، اليوم السبت، بمقتل منتسب في شرطة كركوك، على يد ابنه، في المحافظة.

وقال مصدر امني، ان “الابن قتل والده بالخطأ في منطقة 1 حزيران، مشيرا الى ان الاب منتسب في قيادة شرطة كركوك”.

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